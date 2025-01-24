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Шара Буллет обратился к Пейджу: «Слышал, ты сказал, что я буду истекать кровью. Да, твоей»

Шарабутдин Магомедов обратился к Майклу Пейджу.

«Майкл, я слышал, как ты сказал, что я буду истекать кровью в нашем бою. Да, я планировал быть в крови, только в твоей», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 1 февраля подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Шарабутдина Магомедова
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