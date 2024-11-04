Пейдж – о бэкфисте Буллета: «Потрясающе красиво. Но готов поспорить, что поймаю его в похожей ситуации»

Майкл Пейдж впечатлен победой Шары Буллета над Арменом Петросяном.

«Потрясающе красиво, мне очень понравилось. Он определенно уже делал это раньше. Крутой удар.

Когда дело доходит до подобных приемом, я просто никого не боюсь. Готов поспорить, что поймаю его в похожей ситуации. Он запаникует. Уверен, что если Шара зарубится со мной в стойке, то у нас получится исключительный бой», – заявил боец UFC Майкл Пейдж .

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