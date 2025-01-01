Олейник назвал Шару Буллета бойцом года: «После боев он вел себя как настоящий мужчина и патриот страны»
Алексей Олейник назвал лучшего бойца MMA в 2024 году.
«Мне больше всего импонирует вариант с Шарой Буллетом. Он одержал три победы, все – абсолютно заслуженные. В каждом из поединков Шарабутдин дрался ярко. И после всех боев он вел себя как настоящий мужчина и патриот страны», – сказал Алексей Олейник.
Шарабутдин Магомедов в октябре нокаутировал Армена Петросяна.
Шара Буллет и Майкл Пейдж подерутся 1 февраля на UFC Fight Night 250
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight.ru
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