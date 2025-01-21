Копылов готов драться с Буллетом: «Если это приблизит к титульному бою, то разделим октагон»

Роман Копылов готов драться с Шарой Буллетом.

«Почему нет? Вы же видим, что россияне дерутся между собой. Если это приблизит к титульному бою, то разделим октагон. Это же наша работа. У меня нет принципиальных соперников», – заявил боец UFC Роман Копылов .

Роман Копылов: «Не стал добивать Кертиса, поскольку знаю, что чем быстрее он вернется, тем лучше для его семьи»

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