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Копылов готов драться с Буллетом: «Если это приблизит к титульному бою, то разделим октагон»

Роман Копылов готов драться с Шарой Буллетом.

«Почему нет? Вы же видим, что россияне дерутся между собой. Если это приблизит к титульному бою, то разделим октагон. Это же наша работа. У меня нет принципиальных соперников», – заявил боец UFC Роман Копылов.

Роман Копылов: «Не стал добивать Кертиса, поскольку знаю, что чем быстрее он вернется, тем лучше для его семьи»

Бонусы UFC Fight Night 249: Копылов против Кертиса – бой вечера, у Дерн и Алмейды – лучшее выступление

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: рутуб-канал Meta MMA Plus
logoРоман Копылов
logoUFC
logoMMA
logoШарабутдин Магомедов
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