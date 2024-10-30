Майкл Пейдж – о бое с Шарой Буллетом: «Я займу место Адесаньи»

Майкл Пейдж хочет драться с Шарой Буллетом.

«Я в форме, готов к бою. Так что, думаю, это хороший бой для меня. Просто хороший поединок, чтобы вернуться в игру.

И, как я уже сказал, оставьте моего брата Иззи в покое. Он пытается вернуться к поясу, к трону, так что я займу его место», – сказал Майкл Пейдж.

После турнира UFC 308 Шара Буллет записал на свой счет четвертую победу в UFC.

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