Майкл Пейдж – о бое с Шарой Буллетом: «Я займу место Адесаньи»
Майкл Пейдж хочет драться с Шарой Буллетом.
«Я в форме, готов к бою. Так что, думаю, это хороший бой для меня. Просто хороший поединок, чтобы вернуться в игру.
И, как я уже сказал, оставьте моего брата Иззи в покое. Он пытается вернуться к поясу, к трону, так что я займу его место», – сказал Майкл Пейдж.
После турнира UFC 308 Шара Буллет записал на свой счет четвертую победу в UFC.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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