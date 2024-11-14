Менеджер Шары Буллета – о разрешении драться в США: «Категорического запрета нет, нужно пройти по атлетическим комиссиям»
Шара Буллет не получал полного запрета на выступления в США.
«Нам нужно будет пройти по всем атлетическим комиссиям и понять, где будет разрешение, а где его не будет. Категорического запрета на выступления в США нет», – сказал менеджер средневеса UFC Шарабутдина Магомедова Ризван Магомедов.
Напомним, что Шарабутдин Магомедов провел четыре боя в UFC: три состоялись в Абу-Даби (ОАЭ), еще один – в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Менеджер Шары Буллета: «Мы дали согласие на бой с Майклом Пейджем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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