Менеджер Шары Буллета – о разрешении драться в США: «Категорического запрета нет, нужно пройти по атлетическим комиссиям»

Шара Буллет не получал полного запрета на выступления в США.

«Нам нужно будет пройти по всем атлетическим комиссиям и понять, где будет разрешение, а где его не будет. Категорического запрета на выступления в США нет», – сказал менеджер средневеса UFC Шарабутдина Магомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов провел четыре боя в UFC: три состоялись в Абу-Даби (ОАЭ), еще один – в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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