Перейра не рад очередному проигрышу Хилла: «Вся эта суета вокруг нас − часть спорта»

Алекс Перейра высказался о результате боя Иржи Прохазки и Джамала Хилла.

«У меня нет никаких проблем с Хиллом , мы похожи. Иногда я разгоняю немного веселья перед боем, или он что-то скажет обо мне.

Но завтра мы пожмем друг другу руки и выразим уважение. Думаю, что вся эта суета, которая возникла между нами, − часть спорта», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Официально: Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313

Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»