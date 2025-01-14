Прохазка хочет в третий раз драться с Перейрой: «Верю, что снова могу стать чемпионом»

Иржи Прохазка намерен подраться с Алексом Перейрой в третий раз.

«Я говорил это много раз, каждый раз это было серьезно. Верю, что мой стиль улучшился для того, чтобы в третий раз встретиться с Алексом Перейрой .

Верю, что снова могу стать чемпионом, это моя цель. Больше никакой болтовни. Все, что я хочу показать миру − лучшая версия меня, мое видение боевых искусств», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка , дважды проигравший Алексу Перейре нокаутом.

19 января Прохазка подерется с Джамалом Хиллом на UFC 311.

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