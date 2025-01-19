Официально: Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313

Магомед Анкалаев подерется за титул полутяжелого веса UFC.

Бой против Алекса Перейры пройдет 8 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием UFC 313.

В октябре Перейра победил техническим нокаутом Халила Раунтри .

Анкалаев в последнем бою победил Александра Ракича единогласным решением.

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