Официально: Алекс Перейра и Магомед Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313
Магомед Анкалаев подерется за титул полутяжелого веса UFC.
Бой против Алекса Перейры пройдет 8 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием UFC 313.
В октябре Перейра победил техническим нокаутом Халила Раунтри.
Анкалаев в последнем бою победил Александра Ракича единогласным решением.
Али Абдель-Азиз: «Анкалаев сказал, что нокаутирует Перейру и заработает уважение, которое уже давно заслуживает»
Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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