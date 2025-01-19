Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом на UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) проходит турнир UFC 311, в главном карде которого подрались Иржи Прохазка (31-5-1) и Джамал Хилл (12-3).

Прохазка победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Прохазка побрил голову в честь онкобольной фанатки. Вместе с UFC поддержит фонд борьбы с раком