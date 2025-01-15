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Мендес − о самом сложном бое в карьере Махачева: «Я никогда не видел, чтобы Порье так дрался»

Хавьер Мендес высказался о поединке между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Дастин стал самым большим испытанием. Это был Порье, ребят. Такого Дастина я не видел никогда в жизни.

Это был невероятный соперник, так что для меня самым сложным был Порье. Не знаю, что насчет Армана, потому что этот бой впереди. Но на данный момент я назову Дастина», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
logoUFC
logoMMA
logoАрман Царукян
logoИслам Махачев
logoХавьер Мендес
легкий вес (MMA)
logoДастин Порье
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