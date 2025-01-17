Махачев − о прогрессе Царукяна: «Он стал лучше благодаря опыту»
Ислам Махачев заявил, что Арман Царукян стал лучше как боец.
«Конечно, он стал лучше, у него больше 10 боев в UFC. Он стал лучше благодаря опыту тяжелых боев в UFC, но я тоже вырос, у меня тоже были тяжелые бои», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 19 января подерется с Арманом Царукяном.
Битвы взглядов UFC 311: Махачев – Царукян, Мераб – Умар и другие бойцы
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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