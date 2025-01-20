Мойкано – о поражении Махачеву: «Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой»
Ренато Мойкано прокомментировал поражение в поединке с Исламом Махачевым.
«Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой! Спасибо UFC за возможность! Благодарю тебя, Боже, за мою жизнь!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Ислам Махачев победил Мойкано в главном событии UFC 311.
Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба
Двалишвили заработал больше $500 тысяч за UFC 311. Мойкано – $250 тысяч, Махачев – $200 тысяч
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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