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Тактаров – о победе Махачева: «Было чувство, что Ислам и не хотел начинать бой, а потом, когда его разбудили, перевел в партер и все закончил»

Олег Тактаров оценил победу Махачева над Мойкано.

«К сожалению, боя между Махачевым и Мойкано не получилось. Когда они только вышли, уже было видно, что Ислам сильнее на голову, а может, и на две. Если бы бразилец в него не попал, то бой мог бы продлиться два или три раунда. Было такое чувство, что Махачев и не хотел начинать, а потом, когда его разбудили, он перевел в партер и все закончил.

У Махачева больше нет соперников в легком весе, закончились все. У него там какие-то дружеские отношения со следующей категорией, но друзей не бывает в этих боях. Ты можешь относиться к кому-то по-дружески, а тебе подложат свинью», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, Ислам Махачев задушил Ренато Мойкано в главном поединке UFC 311.

Как правильно воспринимать доминацию Махачева

Тактаров – о Махачеве: «Ислам намного круче всех, кто до него был и будет в ближайшее время»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoОлег Тактаров
logoMMA
logoРенато Мойкано
logoUFC
Махачев - Мойкано
logoИслам Махачев
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