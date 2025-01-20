Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»
Пэдди Пимблетт раскритиковал Ренато Мойкано за сдачу в бою с Исламом Махачевым.
«Ох, какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Иди спать, парень! Ты должен лечь костьми. Я чертовски ненавижу это. Тебя душат, а не ломают шею. Усни...
Это было слишком просто. Я думал, что Ренато окажет более серьезное сопротивление», – отреагировал боец UFC Пэдди Пимблетт на сдачу Мойкано в бою с Махачевым.
Напомним, Ренато Мойкано проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в первом раунде главного события UFC 311.
Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба
Мойкано – о поражении Махачеву: «Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Пэдди Пимблетта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем