Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»

Пэдди Пимблетт раскритиковал Ренато Мойкано за сдачу в бою с Исламом Махачевым.

«Ох, какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Иди спать, парень! Ты должен лечь костьми. Я чертовски ненавижу это. Тебя душат, а не ломают шею. Усни...

Это было слишком просто. Я думал, что Ренато окажет более серьезное сопротивление», – отреагировал боец UFC Пэдди Пимблетт на сдачу Мойкано в бою с Махачевым.

Напомним, Ренато Мойкано проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в первом раунде главного события UFC 311.

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