Менеджер Умара − о травме: «Во втором раунде он попал Мерабу в голову, и рука сломалась»

Ризван Магомедов рассказал о травме Умара Нурмагомедова.

«Умар получил травму во втором раунде. Он сам точно не понял, в каком раунде. Мы пересмотрели этот момент.

Где-то в середине второго раунда он ему в голову попал, и она у него сломалась. Завтра будет операция в Дубае», − сказал менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

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