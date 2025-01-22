Менеджер Умара − о травме: «Во втором раунде он попал Мерабу в голову, и рука сломалась»
Ризван Магомедов рассказал о травме Умара Нурмагомедова.
«Умар получил травму во втором раунде. Он сам точно не понял, в каком раунде. Мы пересмотрели этот момент.
Где-то в середине второго раунда он ему в голову попал, и она у него сломалась. Завтра будет операция в Дубае», − сказал менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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