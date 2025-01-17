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Мераб − о словах Умара про него и Грузию: «Он даже не может представлять Дагестан»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не представляет Дагестан.

«Это очередная херня от него. Естественно, он не грузин. Он даже не может представлять Дагестан − он дерется за Россию. Умар, удачи тебе в воскресенье. Мы все узнаем», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, который 19 января подерется с Умаром Нурмагомедовым.

Умар и Мераб устроили перепалку на пресс-конференции: «Почему ты не живешь в Грузии? Я живу в Дагестане в своем селе»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Мераб - Умар
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