Мераб − о словах Умара про него и Грузию: «Он даже не может представлять Дагестан»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не представляет Дагестан.

«Это очередная херня от него. Естественно, он не грузин. Он даже не может представлять Дагестан − он дерется за Россию. Умар, удачи тебе в воскресенье. Мы все узнаем», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили , который 19 января подерется с Умаром Нурмагомедовым .

Умар и Мераб устроили перепалку на пресс-конференции: «Почему ты не живешь в Грузии? Я живу в Дагестане в своем селе»