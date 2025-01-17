Умар и Мераб устроили перепалку на пресс-конференции: «Почему ты не живешь в Грузии? Я живу в Дагестане в своем селе»
− Умар, у меня для тебя вопрос. Откуда ты? – спросил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
− Из России, из Дагестана, – ответил Умар Нурмагомедов.
− Ха-ха-ха. Я сделаю тебя скромным.
− Я всегда скромный. У меня еще один вопрос к тебе. Если ты так сильно любишь Грузию, почему живешь в США?
− Очередной тупой вопрос от тебя. Я приехал сюда, чтобы осуществить свою мечту и стать чемпионом.
− Тебе нужно вернуться в Грузию, жить там, делать жизнь земляков лучше. Почему ты так не делаешь? Построй там зал и будь со своими людьми. Я живу в Дагестане со своими земляками в селе Манапкала.
− Уважаю твое решение. Я прилетел из Грузии в США, чтобы осуществить мечту стать бойцом UFC.
− Ты уже сделал это, стал чемпионом.
− Благодарен Америке, что она дала мне эту платформу, теперь я еще лучше представляю Грузию, находясь здесь. Никогда не забуду свою страну. Тут я могу жить скромно, а в Грузии я даже выйти на улицу нормально сходить в зал, меня там все знают.
− Ты вернешься в Грузию, чтобы жить там?
− Конечно, когда буду постарше. Но пока мне нужно работать, и для этого США − лучшая страна, тут лучшие возможности.
− Расслабься, тебе уже дали гражданство.
Умар Нурмагомедов: «Если Двалишвили хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем»
Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»
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