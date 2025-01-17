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Умар и Мераб устроили перепалку на пресс-конференции: «Почему ты не живешь в Грузии? Я живу в Дагестане в своем селе»

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили устроили перепалку на пресс-конференции.

− Умар, у меня для тебя вопрос. Откуда ты? – спросил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

− Из России, из Дагестана, – ответил Умар Нурмагомедов.

− Ха-ха-ха. Я сделаю тебя скромным.

− Я всегда скромный. У меня еще один вопрос к тебе. Если ты так сильно любишь Грузию, почему живешь в США?

− Очередной тупой вопрос от тебя. Я приехал сюда, чтобы осуществить свою мечту и стать чемпионом.

− Тебе нужно вернуться в Грузию, жить там, делать жизнь земляков лучше. Почему ты так не делаешь? Построй там зал и будь со своими людьми. Я живу в Дагестане со своими земляками в селе Манапкала.

− Уважаю твое решение. Я прилетел из Грузии в США, чтобы осуществить мечту стать бойцом UFC.

− Ты уже сделал это, стал чемпионом.

− Благодарен Америке, что она дала мне эту платформу, теперь я еще лучше представляю Грузию, находясь здесь. Никогда не забуду свою страну. Тут я могу жить скромно, а в Грузии я даже выйти на улицу нормально сходить в зал, меня там все знают.

− Ты вернешься в Грузию, чтобы жить там?

− Конечно, когда буду постарше. Но пока мне нужно работать, и для этого США − лучшая страна, тут лучшие возможности.

− Расслабься, тебе уже дали гражданство.

Умар Нурмагомедов: «Если Двалишвили хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем»

Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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UFC 311
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logoУмар Нурмагомедов
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
Мераб - Умар
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