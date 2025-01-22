Мераб − об Умаре: «Он хороший и молодой боец, скоро снова подерется за титул»
Мераб Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов снова будет драться за титул UFC.
«Умар − хороший молодой боец, думаю, он входит в топ-5 сейчас. Уверен, что он возобновит победную серию и снова подерется за пояс.
Он молод, уверен, что сейчас он станет скромнее и продолжит хорошо работать», − сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили, который победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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