Мераб − об Умаре: «Он хороший и молодой боец, скоро снова подерется за титул»

Мераб Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов снова будет драться за титул UFC.

«Умар − хороший молодой боец, думаю, он входит в топ-5 сейчас. Уверен, что он возобновит победную серию и снова подерется за пояс.

Он молод, уверен, что сейчас он станет скромнее и продолжит хорошо работать», − сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили , который победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс.

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