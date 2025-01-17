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Врачи не дают Царукяну допуск на бой с Махачевым, Армана может заменить Оливейра (Hustle Show)

Арман Царукян может сняться с боя против Ислама Махачева.

Как сообщает ведущий шоу Hustle MMA Адам Зубайраев, Арман Царукян может сняться с боя против Ислама Махачева.

У Царукяна возникли проблемы с медицинским доступом к бою. Вместо него с Махачевым может подраться Чарльз Оливейра, который начал сгонку веса.

Взвешивание UFC 311: Махачев в весе, Мераб легче Умара и другие бои

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
logoМахачев - Оливейра
Махачев - Царукян
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoИслам Махачев
logoMMA
UFC 311
logoЧарльз Оливейра
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