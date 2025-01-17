Врачи не дают Царукяну допуск на бой с Махачевым, Армана может заменить Оливейра (Hustle Show)
Арман Царукян может сняться с боя против Ислама Махачева.
Как сообщает ведущий шоу Hustle MMA Адам Зубайраев, Арман Царукян может сняться с боя против Ислама Махачева.
У Царукяна возникли проблемы с медицинским доступом к бою. Вместо него с Махачевым может подраться Чарльз Оливейра, который начал сгонку веса.
Взвешивание UFC 311: Махачев в весе, Мераб легче Умара и другие бои
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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