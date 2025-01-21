Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»

Арман Царукян готов драться с Чендлером в случае отказа Оливейры.

«Если не пять раундов против Ислама, то... Чарльз Оливейра .

Майкл Чендлер ? Это сильный боец. Он довольно известен, принесет неплохие деньги и укрепит мое имя. Я не против этого боя, если Чарльз не хочет драться.

Пять раундов? Да, хочу именно так», – заявил боец UFC Арман Царукян .

Даниэль Кормье: «Считаю, что следующим претендентом по-прежнему должен быть Царукян»

Чендлер – Царукяну: «Теперь ты не получишь титульник. Победи меня, если сможешь». Арман ответил: «Бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее»