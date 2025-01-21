Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»
Арман Царукян готов драться с Чендлером в случае отказа Оливейры.
«Если не пять раундов против Ислама, то... Чарльз Оливейра.
Майкл Чендлер? Это сильный боец. Он довольно известен, принесет неплохие деньги и укрепит мое имя. Я не против этого боя, если Чарльз не хочет драться.
Пять раундов? Да, хочу именно так», – заявил боец UFC Арман Царукян.
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Чендлер – Царукяну: «Теперь ты не получишь титульник. Победи меня, если сможешь». Арман ответил: «Бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
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