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Мендес заявил, что не знал о сломанной руке Умара во время поединка: «Если бы он нам сказал, мы бы изменили план на бой»

Хавьер Мендес высказался о травме Умара Нурмагомедова.

«Если бы Умар сказал мне, что сломал руку, я с Хабибом полностью бы изменили план на бой. Но Умар не сказал нам. Это говорит о том, какой он воин.

Я бы попросил его выбрасывать больше киков, держать дистанцию и делать кики, потому что он отлично это умеет делать.

Но нет, Умар продолжал разрывать дистанцию с опущенной головой. И я думал: «Какого черта?» Окей, Мераб оказался очень крут. Но я не знал, что Умар сломал руку», − сказал тренер Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?

Умар Нурмагомедов показал опухшую руку: «Мда»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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logoХабиб Нурмагомедов
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