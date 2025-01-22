Мендес заявил, что не знал о сломанной руке Умара во время поединка: «Если бы он нам сказал, мы бы изменили план на бой»
Хавьер Мендес высказался о травме Умара Нурмагомедова.
«Если бы Умар сказал мне, что сломал руку, я с Хабибом полностью бы изменили план на бой. Но Умар не сказал нам. Это говорит о том, какой он воин.
Я бы попросил его выбрасывать больше киков, держать дистанцию и делать кики, потому что он отлично это умеет делать.
Но нет, Умар продолжал разрывать дистанцию с опущенной головой. И я думал: «Какого черта?» Окей, Мераб оказался очень крут. Но я не знал, что Умар сломал руку», − сказал тренер Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес.
Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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