Роман Копылов: «Ян может остановить Двалишвили»

Роман Копылов считает, что Петр Ян может победить Мераба Двалишвили.

«Петр Ян вернул свои позиции. При должном подходе, необходимой подготовке и если обойтись травм, он может остановить Мераба», – считает боец UFC Роман Копылов .

Напомним, в марте 2023-го Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили вошел в топ-5 рейтинга P4P UFC

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