Роман Копылов: «Ян может остановить Двалишвили»
Роман Копылов считает, что Петр Ян может победить Мераба Двалишвили.
«Петр Ян вернул свои позиции. При должном подходе, необходимой подготовке и если обойтись травм, он может остановить Мераба», – считает боец UFC Роман Копылов.
Напомним, в марте 2023-го Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.
Мераб Двалишвили вошел в топ-5 рейтинга P4P UFC
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: рутуб-канал Meta MMA Plus
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