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Роман Копылов: «Ян может остановить Двалишвили»

Роман Копылов считает, что Петр Ян может победить Мераба Двалишвили.

«Петр Ян вернул свои позиции. При должном подходе, необходимой подготовке и если обойтись травм, он может остановить Мераба», – считает боец UFC Роман Копылов.

Напомним, в марте 2023-го Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили вошел в топ-5 рейтинга P4P UFC

Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: рутуб-канал Meta MMA Plus
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logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoРоман Копылов
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