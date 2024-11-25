Монсон – о Яне: «Петр должен быть осторожным. Ему нужен не тот, с кем он хочет драться, а тот, кого он может победить»
Джефф Монсон о следующем сопернике Петра Яна.
«Петру нужно быть осторожным с выбором следующего соперника. Ему нужен не тот, с кем он хочет драться, а тот, кого он может победить. Чей стиль будет хорошо сочетаться с его манерой ведения боя.
Шон О’Мэлли или Мераб Двалишвили? Они оба сложные. Я не знаю, кто был бы лучшим соперником для Яна. Ему нужно выбрать бойца, который подходит под его стиль. Но, повторюсь, оба его соперника сильные», - сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.
Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»
Аспиналл − об О’Мэлли: «Шон очень спокоен. Несмотря это давление, он принимает очень хорошие решения»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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