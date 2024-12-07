Мераб Двалишвили: «Умар – самый сложный соперник в моей карьере? Ян против Фигейредо выглядел опаснее»
Мераб Двалишвили считает Петра Яна опаснее Умара Нурмагомедова.
«Умар – самый сложный соперник в моей карьере? Возможно, в вашем окружении все так и думают. Повторюсь, когда я смотрел бой Петра Яна, то этот парень выглядел для меня опаснее. Но Умар хорош, мы все это знаем. Все увидим 18 января. Я сам попросил этот поединок», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили подерется с Нурмагомедовым в соглавном событии UFC 311.
Истерика Мераба – поведение античемпиона
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости