Мераб Двалишвили: «Умар – самый сложный соперник в моей карьере? Ян против Фигейредо выглядел опаснее»

Мераб Двалишвили считает Петра Яна опаснее Умара Нурмагомедова.

«Умар – самый сложный соперник в моей карьере? Возможно, в вашем окружении все так и думают. Повторюсь, когда я смотрел бой Петра Яна , то этот парень выглядел для меня опаснее. Но Умар хорош, мы все это знаем. Все увидим 18 января. Я сам попросил этот поединок», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили подерется с Нурмагомедовым в соглавном событии UFC 311.

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