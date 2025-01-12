Роман Копылов: «Не стал добивать Кертиса, поскольку знаю, что чем быстрее он вернется, тем лучше для его семьи»

Роман Копылов объяснил, почему не стал добивать Криса Кертиса.

«Я не стал добивать Кертиса, поскольку знаю, что чем быстрее он вернется, тем лучше для его семьи.

У него прекрасная семья, маленький ребенок. Мы виделись.

Очень рад победе, левая нога меня кормит», – сказал боец UFC Роман Копылов .

Напомним, Копылов победил Криса Кертиса техническим нокаутом в третьем раунде.

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