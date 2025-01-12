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Бонусы UFC Fight Night 249: Копылов против Кертиса – бой вечера, у Дерн и Алмейды – лучшее выступление

Стало известно, кто получит бонусы по итогам UFC Fight Night 249.

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоялся UFC Fight Night 249.

Лучшим поединком турнира признан бой Романа Копылова и Криса Кертиса.

Также бонус в $50 тысяч получат Маккензи Дерн (победа сабмишеном в третьем раунде) и Сезар Алмейда (победа техническим нокаутом в первом раунде).

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC_Asia
logoUFC
logoMMA
logoРоман Копылов
logoМаккензи Дёрн
Крис Кертис
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