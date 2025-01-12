Уайт выложил сечку Копылова в соцсетях: «Невероятный кард. Уважение всем участникам»

Дана Уайт показал рассечение Романа Копылова после боя с Крисом Кертисом.

«Невероятный кард. Уважение всем участникам», – подписал президент UFC Дана Уайт фотографии с рассечением на лице Романа Копылова .

Напомним, Копылов нокаутировал Криса Кертиса на последней секунде поединка UFC Fight Night 249.

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