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Усик обратился к Фьюри после получения награды «Боксер года»: «Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником»

Александр Усик поблагодарил Тайсона Фьюри после получения награды «Боксер года».

«Спасибо Богу от моей семьи и команды. Это был отличный год, очень важный для меня.

Если вы хотите помочь людям, подарить им улыбку, чему-то их научить, то улыбайтесь и сами. Будьте счастливы.

И хочу обратиться к моему оппоненту и отличному другу – Тайсону Фьюри. Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Александр Усик – лучший боксер 2024 года по версии журнала The Ring

Рекордный вес и гонорар Фьюри против Усика, 100+ млн просмотров на Тайсон – Пол: главные цифры в боях в 2024-м

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
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