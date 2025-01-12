Усик обратился к Фьюри после получения награды «Боксер года»: «Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником»
Александр Усик поблагодарил Тайсона Фьюри после получения награды «Боксер года».
«Спасибо Богу от моей семьи и команды. Это был отличный год, очень важный для меня.
Если вы хотите помочь людям, подарить им улыбку, чему-то их научить, то улыбайтесь и сами. Будьте счастливы.
И хочу обратиться к моему оппоненту и отличному другу – Тайсону Фьюри. Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Александр Усик – лучший боксер 2024 года по версии журнала The Ring
Рекордный вес и гонорар Фьюри против Усика, 100+ млн просмотров на Тайсон – Пол: главные цифры в боях в 2024-м
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
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