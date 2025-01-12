Усик обратился к Фьюри после получения награды «Боксер года»: «Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником»

Александр Усик поблагодарил Тайсона Фьюри после получения награды «Боксер года».

«Спасибо Богу от моей семьи и команды. Это был отличный год, очень важный для меня.

Если вы хотите помочь людям, подарить им улыбку, чему-то их научить, то улыбайтесь и сами. Будьте счастливы.

И хочу обратиться к моему оппоненту и отличному другу – Тайсону Фьюри . Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик .

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