Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»

Александр Поветкин оценил идею поединка Александра Усика и Артура Бетербиева.

«Бетербиев мог бы составить конкуренцию Усику . Тут вопрос в весе и договоренностях. Но потенциально это мог бы быть очень большой бой. Это было бы крупнейшее мировое противостояние», – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин .

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

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