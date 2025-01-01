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Эдди Хирн: «Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика»

Эдди Хирн высказался о возможном третьем бое Усика с Фьюри или Джошуа.

«Усик будет большим фаворитом в обеих трилогиях. Выступление Усика против Эй Джея в последних раундах... Я думал, что ему конец, а он увеличил интенсивность, нанес много ударов. Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эгис Климас: «Усик снова станет абсолютным чемпионом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: iFL TV
logoЭдди Хирн
logoЭнтони Джошуа
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
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