Эдди Хирн: «Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика»

Эдди Хирн высказался о возможном третьем бое Усика с Фьюри или Джошуа.

«Усик будет большим фаворитом в обеих трилогиях. Выступление Усика против Эй Джея в последних раундах... Я думал, что ему конец, а он увеличил интенсивность, нанес много ударов. Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри .

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