Эгис Климас: «Усик снова станет абсолютным чемпионом»
Эгис Климас считает, что Александр Усик может снова стать асболютным чемпионом.
«Скорее всего, Усик снова станет абсолютным чемпионом», – написал Эгис Климас.
Александр Усик стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри в мае-2024. Ранее Усик объединял все титулы в первом тяжелом весе.
Климас заявил, что Усик возьмет перерыв в несколько месяцев: «После 12 раундов с Фьюри нужно долго восстанавливаться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Эгиса Климаса
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