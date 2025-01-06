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Дюбуа – о реванше Фьюри и Усика: «Смотрел и думал, что сильнее обоих»

Даниэль Дюбуа заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

«В прошлый раз Усику повезло. Вы видели, что он не хватался за яйца – это был не удар в пах. В следующий раз ему не повезет.

Бой Усика с Тайсоном Фьюри? Близкий поединок. Александр превзошел соперника в последних раундах.

Да, я смотрел их бой и думал, что сильнее обоих. У меня мог бы получиться грандиозный бой с любым из этих парней. Такой у меня настрой. Хочу собрать все пояса», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

Сергей Ковалев: «Не знаю, кто может стать конкурентом для Усика. Я бы посмотрел реванш с Дюбуа»

Рекордный вес и гонорар Фьюри против Усика, 100+ млн просмотров на Тайсон – Пол: главные цифры в боях в 2024-м

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал BoxNation
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
Усик – Фьюри
logoАлександр Усик
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