Дюбуа – о реванше Фьюри и Усика: «Смотрел и думал, что сильнее обоих»
Даниэль Дюбуа заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу.
«В прошлый раз Усику повезло. Вы видели, что он не хватался за яйца – это был не удар в пах. В следующий раз ему не повезет.
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Да, я смотрел их бой и думал, что сильнее обоих. У меня мог бы получиться грандиозный бой с любым из этих парней. Такой у меня настрой. Хочу собрать все пояса», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал BoxNation
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