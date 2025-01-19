Арман Царукян: «Согласен с Уайтом. Как только спина заживет, я буду готов показать, кто настоящий претендент №1»

Арман Царукян отреагировал на слова Даны Уайта о его следующем поединке.

«Я согласен с Даной. Как только спина заживет, я буду готов показать, кто настоящий претендент №1. Готов к любому сопернику!

Чарльз Оливейра в пятираундовом поединке – в этом есть смысл» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Царукян выбыл накануне боя с Исламом Махачевым из-за травмы. Его заменил Ренато Мойкано .

Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»

Царукян поздравил Двалишвили с победой: «Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе»