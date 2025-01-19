Арман Царукян: «Согласен с Уайтом. Как только спина заживет, я буду готов показать, кто настоящий претендент №1»
Арман Царукян отреагировал на слова Даны Уайта о его следующем поединке.
«Я согласен с Даной. Как только спина заживет, я буду готов показать, кто настоящий претендент №1. Готов к любому сопернику!
Чарльз Оливейра в пятираундовом поединке – в этом есть смысл» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Царукян выбыл накануне боя с Исламом Махачевым из-за травмы. Его заменил Ренато Мойкано.
Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»
Царукян поздравил Двалишвили с победой: «Сегодня ты танцуешь один, но скоро я присоединюсь к тебе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем