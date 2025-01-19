Чендлер – Царукяну: «Теперь ты не получишь титульник. Победи меня, если сможешь». Арман ответил: «Бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее»

Майкл Чендлер предложил бой Арману Царукяну.

«Ты не вышел и теперь не получишь титульник. Победи меня, если сможешь», – обратился в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер к Царукяну .

«Я не против, но бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее», – ответил Арман.

Напомним, Чендлер дважды проиграл Чарльзу Оливейре – в 2021-м и 2024-м.

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