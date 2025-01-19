Чендлер – Царукяну: «Теперь ты не получишь титульник. Победи меня, если сможешь». Арман ответил: «Бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее»
Майкл Чендлер предложил бой Арману Царукяну.
«Ты не вышел и теперь не получишь титульник. Победи меня, если сможешь», – обратился в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер к Царукяну.
«Я не против, но бой с кем-то, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее», – ответил Арман.
Напомним, Чендлер дважды проиграл Чарльзу Оливейре – в 2021-м и 2024-м.
Уайт – о Царукяне: «Он упустил возможность. Его следующий бой не будет титульным»
Арман Царукян: «Согласен с Уайтом. Как только спина заживет, я буду готов показать, кто настоящий претендент №1»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
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