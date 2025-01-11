Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»

Оливейра считает равными шансы на победу в поединке Махачева и Царукяна.

«Это два отличных бойца с похожим стилем. Думаю, у Ислама будет небольшое преимущество, потому что он значительно улучшил ударную технику. Победителя определит уровень физической подготовки. Шансы равные.

Надеюсь, они проведут хороший бой. Но я буду сидеть в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий претендент», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра .

Напомним. Арман Царукян подерется с Исламом Махачевым на UFC 311 в ночь на 19 января.

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