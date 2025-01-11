Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»
Оливейра считает равными шансы на победу в поединке Махачева и Царукяна.
«Это два отличных бойца с похожим стилем. Думаю, у Ислама будет небольшое преимущество, потому что он значительно улучшил ударную технику. Победителя определит уровень физической подготовки. Шансы равные.
Надеюсь, они проведут хороший бой. Но я буду сидеть в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий претендент», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.
Напомним. Арман Царукян подерется с Исламом Махачевым на UFC 311 в ночь на 19 января.
Царукян – о поединке с Махачевым: «Даже не хочу продвигать бой, важен только пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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