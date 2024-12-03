Царукян хочет защищать титул в бою с Оливейрой: «Наш первый бой был очень близким»

Арман Царукян хочет драться с Чарльзом Оливейрой после победы над Исламом Махачевым.

«Конечно, я хочу драться со всеми. Но Чарльз Оливейра − один из лучших в нашем дивизионе. Мне кажется, что Ислам, Чарльз и я − тройка лучших.

Чарльз побил всех из топ-15, но я тоже всех побил. Ислам − лидер P4P, но я готов ко всем. После победы над Махачевым мне бы хотелось драться с Оливейрой.

Наш первый бой был очень близким , люди так считают, поэтому я хочу его прикончить», − сказал легковес UFC Арман Царукян , который 19 января подерется с Исламом Махачевым .

Напомним, что в апреле-2024 Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.

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