Уайт сфотографировался с Трампом и Роганом
Президент UFC Дана Уайт встретился с Дональдом Трампом.
Уайт выложил совместное фото с Трампом и комментатором UFC Джо Роганом.
Уайт заявил, что не будет работать в администрации Трампа: «У меня нет политических амбиций»
Соннен считает, что Уайт может стать президентом США: «Гарантирую, что республиканцы поговорят с Даной за закрытыми дверями»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Даны Уайта
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