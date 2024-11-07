Уайт заявил, что не будет работать в администрации Трампа: «У меня нет политических амбиций»
Дана Уайт заявил, что не войдет в новую администрацию Дональда Трампа.
«Дональд Трамп – один из моих очень хороших друзей. Он отлично справился с работой в предыдущий президентский срок.
Знаю, что в следующие четыре года он будет работать еще лучше. Стать членом его администрации? У меня нет никаких политических амбиций», – сказал президент UFC и сторонник избранного президента США Дональда Трампа Дана Уайт.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports Business Journal
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