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Соннен считает, что Уайт может стать президентом США: «Гарантирую, что республиканцы поговорят с Даной за закрытыми дверями»

Чейл Соннен верит в политическую карьеру Даны Уайта.

«Если Дональд Трамп не захочет баллотироваться [по американскому законодательству Трамп не имеет права на переизбрание в 2028 году − Sports], кто-то в Республиканской партии поговорит с Даной Уайтом за закрытыми дверями, я гарантирую это.

Но если кто-то решит это сделать сейчас, то все будет сорвано. В 2016 году Дана сказал, что если Трамп позовет его стать главой администрации, то он уйдет из UFC.

Дана никогда не позволял себе негатива в адрес UFC, но он сказал: «Если бы президент позвал меня, я бы пошел».

Хочу с вами поделиться тем, что настанет день, когда Дана решится. И тогда Дана Уайт победит», − сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Напомним, что на недавних президентских выборах в США победил 45-й президент Дональд Трамп, который руководил Штатами с 2017 по 2021 год. 20 января он станет 47-м президентом.

Дана Уайт: «Тайсон был прав, а я – нет. Пол ничего не смог с ним сделать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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