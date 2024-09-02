Дана Уайт: «Трамп – лучший боец в истории. Это самый стойкий человек, которого я встречал»

Дана Уайт считает Дональда Трампа лучшим бойцом мира

«Он появился на первом бою UFC и приходил до последнего. Это тот человек, который протягивал мне руку всю карьеру. Он всегда поздравлял меня со всеми успехами и говорил: «Я всегда знал, что ты это сделаешь».

Если взять список величайших бойцов всех времен, то Трамп будет первым. Это самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Дана Уайт: «Я с первого дня говорю, что UFC станет самым большим видом спорта в мире. Нет страны, где мы бы не нашли бойца»

Джонс – о Уайте: «Если вы отправите Дану на деловую встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем»