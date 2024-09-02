Дана Уайт: «Трамп – лучший боец в истории. Это самый стойкий человек, которого я встречал»
Дана Уайт считает Дональда Трампа лучшим бойцом мира
«Он появился на первом бою UFC и приходил до последнего. Это тот человек, который протягивал мне руку всю карьеру. Он всегда поздравлял меня со всеми успехами и говорил: «Я всегда знал, что ты это сделаешь».
Если взять список величайших бойцов всех времен, то Трамп будет первым. Это самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Дана Уайт: «Я с первого дня говорю, что UFC станет самым большим видом спорта в мире. Нет страны, где мы бы не нашли бойца»
Джонс – о Уайте: «Если вы отправите Дану на деловую встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости