Джо Роган: «$30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом – фейковые слухи»
Джо Роган опроверг информацию о гонораре Джона Джонса за бой с Томом Аспиналлом.
«Я слышал, что Джон Джонс хочет $30 млн за бой с Томом Аспиналлом, и я сообщил об этом, но это не правда. Дана Уайт сказал мне, что это полная чушь. Чувствую себя обязанным сообщить, что это были фейковые слухи», – сказал Джо Роган.
Кормье не верит, что UFC заплатит Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом: «Попросить столько и получить 15-20 − победа для Джона»
Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем