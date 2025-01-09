Джо Роган: «$30 млн Джонсу за бой с Аспиналлом – фейковые слухи»

Джо Роган опроверг информацию о гонораре Джона Джонса за бой с Томом Аспиналлом.

«Я слышал, что Джон Джонс хочет $30 млн за бой с Томом Аспиналлом , и я сообщил об этом, но это не правда. Дана Уайт сказал мне, что это полная чушь. Чувствую себя обязанным сообщить, что это были фейковые слухи», – сказал Джо Роган .

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