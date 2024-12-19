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Анкалаев − о словах Перейры: «Ссыкло»

Магомед Анкалаев раскритиковал Алекса Перейру.

«Ссыкло», − написал в комментариях под постом чемпиона UFC Алекса Перейры полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Алекс Перейра: «Это будет не Анкалаев»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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