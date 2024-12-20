Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»

Том Аспиналл хочет боя между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым

«Больше всего в следующем году я жду поединка Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева . Какое столкновение стилей!

Левша и борец против нокаутера − этот бой должен состояться в 2025 году. Потенциально это один из крупнейших лоев в UFC.

Это то, чего я очень жду: большие парни, нокаутирующая мощь, броски − я хочу это видеть», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

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