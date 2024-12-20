Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»
Том Аспиналл хочет боя между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым
«Больше всего в следующем году я жду поединка Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева. Какое столкновение стилей!
Левша и борец против нокаутера − этот бой должен состояться в 2025 году. Потенциально это один из крупнейших лоев в UFC.
Это то, чего я очень жду: большие парни, нокаутирующая мощь, броски − я хочу это видеть», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Алекс Перейра: «Это будет не Анкалаев»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
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