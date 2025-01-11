Следующим соперником Перейры будет Анкалаев (Ариэль Хельвани)

Алекс Перейра может подраться с Магомедом Анкалаевым в ближайшем бою.

Журналист Ариэль Хельвани сообщает, ссылаясь на свои источники, что таков план Перейры .

Ожидалось, что Алекс перейдет в тяжелый вес, но это произойдет не ранее, чем через полгода. В следующем поединке бразилец будет защищать титул поединком с Магомедом Анкалаевым .

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