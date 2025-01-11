Следующим соперником Перейры будет Анкалаев (Ариэль Хельвани)
Алекс Перейра может подраться с Магомедом Анкалаевым в ближайшем бою.
Журналист Ариэль Хельвани сообщает, ссылаясь на свои источники, что таков план Перейры.
Ожидалось, что Алекс перейдет в тяжелый вес, но это произойдет не ранее, чем через полгода. В следующем поединке бразилец будет защищать титул поединком с Магомедом Анкалаевым.
Али Абдель-Азиз: «Анкалаев сказал, что нокаутирует Перейру и заработает уважение, которое уже давно заслуживает»
Аспиналл спрогнозировал чемпионов UFC в 2025 году: себя в тяжелом весе, Мераба – в легчайшем, Чимаева – в среднем
Опубликовал: Артем Чугунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем