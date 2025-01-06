Али Абдель-Азиз: «Анкалаев сказал, что нокаутирует Перейру и заработает уважение, которое уже давно заслуживает»
«Алекс Перейра может говорить все, что хочет. Этот парень – убийца. У него три боя за 167 дней. Кто я такой, чтобы говорить, чего он не может делать. Алексу весело. Анкалаев развлекается с ним. Но единственное, что будет иметь значение – их действия в клетке.
Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым в следующем бою. В UFC можно маневрировать, задерживаться. Но там дерутся лучшие с лучшими. Если вы продолжаете побеждать, то подеретесь за титул. Там не так много политики.
Я думаю, что это один из самых интригующих боев. Магомед сказал, что нокаутирует Алекса и заработает уважение, которое уже давно заслуживает», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.
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