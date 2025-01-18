Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана – от себя взял бойцовский IQ
Ислам Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана по параметрам.
«Сила – Магомед Анкалаев, кардио – Хабиб Нурмагомедов, бойцовский IQ – я, борьба и стойкость – тоже Хабиб, скорость – Муслим Салихов», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»
Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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