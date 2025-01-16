Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет»
Ислам Махачев прокомментировал желание Хабиба закончить тренерскую деятельность.
«Ему пока рано об этом думать. Умар Нурмагомедов дерется за титул. Усман только набрал обороты, скоро его подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много непростых и нервных лет», – сказал Ислам Махачев.
19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Ислам Махачев: «Уланбеков не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: «У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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