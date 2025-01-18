Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»
«Завтра предстоит тяжелая работа. Я вырос с этими братьями. Они всю жизнь были рядом со мной.
Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична.
Я отдам все, что у меня есть – главное, чтобы у них все было хорошо. Не только в этой жизни.
Пусть Аллах сохранит вас, братья, где бы вы не были, и поможет вам во всем. А я буду рядом», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард – не ранее 06:00 по мск
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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