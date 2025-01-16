Ислам Махачев: «Уланбеков не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: «У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать»
Ислам Махачев рассказал о тренировках с Хабибом Нурмагомедовым.
«Тагир Уланбеков заставляет Хабиба нервничать больше всех. Он спарринговал, его прижали к клетке. Хабиб кричал, что нужно делать, но он не послушал. После тренировки он подошел к Тагиру и сказал: «У меня есть семья, у меня есть работа. Я могу уехать отсюда. Если не будешь слушать, я могу уехать. Если хочешь, чтобы я был здесь, ты должен слушать мои советы», – сказал Ислам Махачев.
19 января Ислам Махачев проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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